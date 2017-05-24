فينغر لا يعرف ما اذا كانت المباراة النهائية لكأس انكلترا الأخيرة له مع أرسنال، ولدى سؤاله في مؤتمر صحافي حول احتمال أن تكون المباراة المقررة على ملعب ويمبلي، الأخيرة له على مقاعد بدلاء أرسنال بعد 21 عاماً في منصبه، رد المدير الفني الفرنسي "لا أعرف".

أضاف فينغر (67 عاماً) "في كل الأحوال، لن تكون المباراة الأخيرة لي لأنني سأبقى، مهما حصل، في عالم كرة القدم"، مستبعداً أن يكون للفوز في ويمبلي تأثير على تعاقده مع النادي اللندني.

ويواجه فينغر الذي ينتهي عقده في حزيران/يونيو المقبل والذي تطالب جماهير النادي برحيله، انتقادات كبيرة بعد موسم مخيب لم يحجز فيه الفريق بطاقته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وحل أرسنال خامساً في الدوري الانكليزي الممتاز وفشل في التواجد في المسابقة القارية العريقة، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً.

وعلى رغم ذلك، أكد فينغر أن التتويج بلقب كأس انكلترا سيكون حدثاً جميلاً أياً كان مستقبله مع النادي، قائلاً أحب الفوز وأحب تحقيق ذلك لفريقي. أريد الفوز بالكأس من أجل النادي، هذا كل ما يهمني".

وكان فينغر نفسه أعلن الجمعة أن مصيره سيتحدد عقب المباراة النهائية لمسابقة الكأس خلال اجتماع لمجلس ادارة النادي.