غوارديولا: مشاركة خيسوس أمام أرسنال محتملة

وعاد اللاعب الدولي البرازيلي، الذي ترك بصمة سريعة منذ الانضمام إلى سيتي في كانون الثاني/يناير بعدما سجل ثلاثة أهداف في أربع مباريات، إلى التدريبات في وقت سابق هذا الشهر بعد معاناته من اصابة في القدم أمام بورنموث في فبراير/شباط.

وأبلغ غوارديولا في مؤتمر صحفي الجمعة: "تحسن كثيراً. اليوم شارك معنا في التدريبات".

وتابع: "هو في حالة معنوية جيدة ونحن سعداء بعودته إلينا. كل التشكيلة ستنتقل معاً إلى ويمبلي وسيكون جزءاً من المجموعة. بعد ذلك سنرى ما الذي يمكن أن يحدث".

واستبعد المدرب الإسباني المدافع جون ستونز من خوض المواجهة بسبب مشكلة عضلية.

وتحمل زيارة ويمبلي أهمية خاصة لغوارديولا الذي فاز بكأس أوروبا مرتين هناك مع برشلونة الأولى كلاعب والثاني كمدرب.

وحصد 21 لقباً خلال سبع سنوات كمدرب لبرشلونة وبايرن ميونيخ. وقال غوارديولا "يشكل ملعب ويمبلي جزءاً مهماً في حياتي.

"أرغب في الفوز بكأس الاتحاد الانكليزي لتكليل جهود اللاعبين. عشت هذه التجربة من قبل من خلال الفوز بلقب أو الوصول إلى النهائي ومررت بالتوتر والضغوط. عندما تنجح في التعامل مع الأمر وتحقق الانتصار تكون المرة التالية أكثر سهولة".

وفاز مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الانكليزي خمس مرات وجاء أخر انتصار أمام ستوك سيتي في 2011 تحت قيادة المدرب الايطالي روبرتو مانشيني.