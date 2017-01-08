"صغار" ليفربول يكبّدون كلوب مباراة معادة ضد بليموث

والتقى الفريقان للمرة الأولى في مختلف المسابقات منذ نيسان/أبريل 1962، وعلى رغم سيطرة ليفربول على مجريات المباراة، إلا أنه عجز عن إدراك الشباك.

ويستضيف بليموث من الدرجة الثالثة (المستوى الرابع في انكلترا)، ليفربول الفائز بالكأس سبع مرات، على ملعبه "هوم بارك" خلال وقت لاحق من الشهر الحالي.

وسيصبح برنامج فريق ليفربول الألماني يورغن كلوب أكثر ازدحاماً، إذ يخوض مباراتي نصف نهائي كأس الرابطة أمام ساوثهامبتون.

وبعد خوض مباريات مرهقة في فترة الأعياد، قرّر كلوب إراحة لاعبيه الأساسيين، فأجرى 10 تغييرات على التشكيلة التي تعادلت مع سندرلاند 2-2 في الدوري.

على ملعب "أنفيلد رود" وأمام 53077 متفرجاً بينهم 8500 لبليموث انتقلوا على مسافة 965 كيلومتراً، أشرك كلوب أصغر تشكيلة أساسية في تاريخ ليفربول، بمعدل أعمار بلغ 21 عاماً و296 يوماً، ضمت للمرة الأولى اليافع بن وودبيرن (17 عاماً).

وكان وودبيرن أصبح أصغر مسجل لليفربول خلال الفوز على ليدز يونايتد في كأس الرابطة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وحاول كلوب قلب النتيجة في الشوط الثاني، من خلال الأساسيين دانيال ستاريدج والبرازيلي روبرتو فيرمينو وآدم لالانا، إلا أنّ دفاع الضيوف حافظ على صلابته حتى نهاية الوقت.

رباعية لتشيلسي وعودة غير محبطة لتيري

استهل المدافع المخضرم جون تيري مواجهة تشيلسي مع ضيفه بيتربره أساسياً للمرة الأولى منذ تشرين الأول/أكتوبر، على ملعب "ستامفورد بريدج" أمام 41 ألف متفرج، إلا أنّ الدولي السابق (36 عاماً)، والمستبعد عن تشكيلة الإيطالي أنطونيو كونتي الأساسية في الدوري، طرد في الدقيقة 67 عندما كان فريقه متقدّماً بثلاثية.

وأجرى كونتي 9 تغييرات عن مباراته الأخيرة ضد توتنهام الأربعاء في الدوري، وشارك المدافع الفرنسي كورت زوما للمرة الأولى منذ شباط/فبراير الماضي بعد تعرضه لإصابة خطيرة في ركبته.

وافتتح الإسباني بيدرو رودريغيز التسجيل للفريق اللندني (18)، ثم عزّز البلجيكي ميتشي باتشواي الأرقام (44)، وفي الشوط الثاني قضى البرازيلي ويليان منطقياً على آمال الضيوف (52).

بيد أنّ طرد تيري أعاد بيتربره إلى الواجهة، فقلّص الفارق عن طريق توم نيكولز (70)، قبل أن يحقق ثنائيته والهدف الرابع لتشيلسي (75).

وأصبح راين سيسينيون (16 عاماً و235 يوماً) أصغر لاعب يسجّل هدفاً في تاريخ المسابقة، عندما منح فولهام هدف الفوز أمام كارديف 2-1.

من جهته، نجح توتنهام في تأمين الفوز على أستون فيل بثنائية حملت توقيع كل من بن ديفيس (71) والكوري الجنوبي هيونغ مين سون (80).

وفي مباريات أخرى، تغلب فولهام على أرض كارديف سيتي (2-1)، ودكّ ميدلزبره شباك شيفيلد وينزداي بثلاثية.