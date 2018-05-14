العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
كأس الاتحاد الإنكليزي

شكوك حول مشاركة مارسيال ولوكاكو ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

من قبل

قال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إن شكوكاً تحوم حول مشاركة أنطوني مارسيال وروميلو لوكاكو في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي أمام تشيلسي يوم السبت المقبل بسبب الإصابة.

Reuters

 

وغاب الدولي الفرنسي مارسيال، الذي سجل 11 هدفاً في كل المسابقات، عن انتصار يونايتد 1-0 على واتفورد أمس الأحد بسبب إصابة في الركبة.


وأصيب لوكاكو، متصدر هدافي يونايتد في الدوري برصيد 16 هدفاً، في الكاحل خلال الانتصار على أرسنال الشهر الماضي وعاد إلى بلده
 بلجيكا للتعافي.  


وأبلغ مورينيو الصحفيين "سأنتظر قليلاً على أنطوني لأنه يعاني من إصابة في الركبة".  


وتابع "أصيب في التدريب يوم الجمعة ولم يستطع التدرب أمس السبت. خضع للعلاج صباحاً في ملعب التدريب ولم يشارك.  

"أنتظر معرفة رأي الطبيب لكن من المستحيل أن يلعب اليوم. أشك في لحاقه بنهائي الكأس لكن دعونا ننتظر. بالنسبة لروميلو عرفت أنه
 سيعود الثلاثاء".  


ويواجه يونايتد، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الممتاز خلف غريمه مانشستر سيتي البطل، تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد على ملعب ويمبلي يوم السبت المقبل.  
         
 

مانشستر يونايتد الإنكليزي روميلو لوكاكو تشيلسي أنطوني مارسيال
السابق الاتحاد الإنكليزي يعتذر عن تغر
اقرأ
الاتحاد الإنكليزي يعتذر عن تغريدة ساخرة من كاين
التالي