شكوك حول مشاركة مارسيال ولوكاكو ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

وغاب الدولي الفرنسي مارسيال، الذي سجل 11 هدفاً في كل المسابقات، عن انتصار يونايتد 1-0 على واتفورد أمس الأحد بسبب إصابة في الركبة.



وأصيب لوكاكو، متصدر هدافي يونايتد في الدوري برصيد 16 هدفاً، في الكاحل خلال الانتصار على أرسنال الشهر الماضي وعاد إلى بلده

بلجيكا للتعافي.



وأبلغ مورينيو الصحفيين "سأنتظر قليلاً على أنطوني لأنه يعاني من إصابة في الركبة".



وتابع "أصيب في التدريب يوم الجمعة ولم يستطع التدرب أمس السبت. خضع للعلاج صباحاً في ملعب التدريب ولم يشارك.

"أنتظر معرفة رأي الطبيب لكن من المستحيل أن يلعب اليوم. أشك في لحاقه بنهائي الكأس لكن دعونا ننتظر. بالنسبة لروميلو عرفت أنه

سيعود الثلاثاء".



ويواجه يونايتد، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الممتاز خلف غريمه مانشستر سيتي البطل، تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد على ملعب ويمبلي يوم السبت المقبل.



