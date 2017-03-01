سيتي يكمل عقد ربع نهائي كأس إنكلترا

وفاجأ هادرسفيلد مضيفه بهدف مبكر في الدقيقة السابعة عبر هاري بان، قبل أن يفرض فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا إيقاعه ويسجل ثلاثة اهداف في الشوط الأول عبر الألماني ليروي ساني (30) والأرجنتينيين سيرخيو أغويرو (35 من ركلة جزاء) وبابلو زاباليتا (38).

واضاف أغويرو الهدف الرابع في الدقيقة 74 والنيجيري كيليشي ايهيناشيو الخامس في الدقيقة 90.

وكان هادرسفيلد تاون أجبر من الثانية مانشستر سيتي على خوض مباراة معادة بعد أن انتزع منه التعادل السلبي في ثمن النهائي في 18 شباط/فبراير الماضي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة، بفارق 11 نقطة خلف تشلسي المتصدر، ونقطة خلف توتنهام الثاني، كما انه يستعد للقاء ضيفه موناكو الفرنسي بعد أسبوعين في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن تغلب عليه 5-3 ذهابا في مباراة مثيرة.

ويلتقي سيتي في ربع النهائي مع ميدلزبره، في حين تجمع المباريات الأخرى تشلسي مع مانشستر يونايتد حامل اللقب، وتوتنهام مع ميلوول وارسنال مع لينكولن.

وتقام المباريات ايام 10 و11 و12 و13 اذار/مارس.