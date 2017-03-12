توتنهام ينهي نزهته بسداسية في شباك ميلوول

ويدين توتنهام بفوزه إلى الكوري الجنوبي سون هيونغ مين الذي سجل ثلاثية، والدنماركي البديل كريستيان إيريكسن الذي مهد الطريق أمام فريقه بتسجيله الهدف الأول وتمريره كرتين حاسمتين.

ولحق توتنهام بجاره أرسنال ومانشستر سيتي إلى نصف النهائي، على أن تحسم البطاقة الأخيرة الاثنين عندما يتواجه تشيلسي متصدر الدوري ومانشستر يونايتد بطل الكأس في أبرز مباريات ربع النهائي.

وهي المرّة الأولى يبلغ توتنهام دور الأربعة منذ 2012، إلا أنه مني حينها بهزيمة مذلة أمام تشيلسي (1-5) وفشل بالتالي في بلوغ النهائي للمرّة الأولى منذ 1991 .

ولم تكن بداية المباراة مثالية لتوتنهام إذ خسر جهود هدافه هاري كاين، صاحب ثلاثية الفوز على فولهام في ثمن النهائي، بعد تعرضه للإصابة في الدقائق الأولى ما اضطر مدربه الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو إلى استبداله بايريكسن (10).

إلا أن التبديل الاضطراري أعطى ثماره لأن توتنهام الذي تعود مواجهته الأخيرة مع ميلوول في مسابقة الكأس إلى موسم 1966-1967، افتتح التسجيل في الدقيقة 31 عبر إيريكسن الذي سقطت الكرة أمامه عند مشارف المنطقة بعدما سيطر عليها زميله ديلي آلي فأطلقها قوية بيمناه في الزاوية اليمنى للمرمى ميلوول.

وأضاف سون هيونغ مين الهدف الثاني في الدقيقة 41 بعدما توغل في الجهة اليمنى قبل أن يرسل كرة قوسية رائعة سكنت الزاوية اليمنى العليا لمرمى ميلوول وصيف بطل 2004.

وبدأ توتنهام الشوط الثاني من حيث أنهى الأول إذ أضاف الهدف الثالث بطريقة رائعة عبر سون هيونغ مين أيضاً بعد تلقيه تمريرة طولية متقنة من كيران تيريبيير فتلقفها مباشرة وسددها "طائرة" على يسار الحارس (53).

وأكمل آلي مهرجان توتنهام بإضافة الهدف الرابع بعدما وصلته الكرة من الجهة اليمنى بتمريرة من إيريكسن تلقفها على القائم البعيد وحولها في الشباك (72).

وترك آلي الملعب بعد الهدف مباشرة لمصلحة الهولندي فينسنت يانسن الذي سرعان ما ترك بصمته بتسجيله الهدف الخامس إثر تمريرة من المتألق سون هيونغ مين (79) الذي توج جهوده بإكماله ثلاثيته في الوقت بدل الضائع عندما وصلته الكرة من تمريرة عرضية لإيريكسن أيضاً فسددها مباشرة في الحارس، إلا أن الأخير أفلتها من بين يديها لتمر بين ساقيه وتتهادى داخل الشباك.