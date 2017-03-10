تشيلسي - مانشستر يونايتد.. قمة تستأثر بالأضواء

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة إلى الفريقين، فتشيلسي يرصد لقبه الأول بقيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي بانتظار تتويجه بلقب الدوري حيث يتصدر بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه جاره توتنهام ومانشستر سيتي، فيما يأمل مانشستر يونايتد في الدفاع عن لقبه والإنفراد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه مع أرسنال (12 لكل منهما).

وتحمل المباراة رائحة الثأر بالنسبة إلى فريقه "الشياطين الحمر" وتحديداً مدربه الجديد والسابق لتشيلسي البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يعود للمرة الثانية هذا الموسم إلى ملعب ستامفورد بريدج.

وتلقى مورينيو خسارة مذلة وبرباعية نظيفة لدى زيارته الأولى التي كانت في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في المرحلة التاسعة من الدوري بعد نحو عام من إقالته من الإدارة الفنية لـ"البلوز".

ولن تكون مهمة مورينيو ورجاله سهلة في ظل النتائج الرائعة التي يحققها الفريق اللندني منذ بداية الموسم وتحديداً مبارياته الأخيرة التي خولته الابتعاد في صدارة الدوري.

وحقق رجال المدرب كونتي 5 انتصارات في المباريات السبع الأخيرة ولم يتلقوا أي خسارة منذ سقوطهم أمام توتنهام صفر-2 في 4 كانون الثاني/يناير الماضي، وهم يدخلون مباراة الإثنين براحة مقارنة مع منافسهم الذي لا يزال يخوض غمار مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث تعادل مع مضيفه روستوف الروسي 1-1 أمس الخميس.

وما يزيد صعوبة مهمة مانشستر يونايتد خوضه المباراة في غياب عملاقه وهدّافه السويدي زلاتان إيبراهيموفيتش لإيقافه ثلاث مباريات بسبب سوء سلوكه خلال اللقاء مع بورنموث السبت في الدوري.

وكان إيبراهيموفيتش وجّه ضربة بالكوع إلى مدافع بورنموث تايرون مينغز بعدما ظهر أنّ الأخير داس على رأسه بشكل متعمد قبل ذلك بلحظات، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

يذكر أنّ مانشستر يونايتد توّج بلقب كأس الرابطة الأسبوع قبل الماضي بفوزه على ساوثهامبتون 3-2 في المباراة النهائية.



صداع غوارديولا

ويواجه مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا صداعاً عندما يحل ضيفاً على ميدلزبره في افتتاح الدور ربع النهائي غداً.

وجاءت المباراة في توقيت سيّء بالنسبة إلى غوارديولا، فهو يخوضها قبل حلوله ضيفاً على موناكو الفرنسي الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (5-3 ذهاباً)، وبعد توقف سلسلة انتصاراته المتتالية عند 4 أول من أمس الأربعاء بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه ستوك سيتي في مباراة مقدمة من المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري عندما أهدر فرصة تقليص الفارق إلى 8 نقاط بينه وبين تشيلسي.

ويعقد مانشستر سيتي آمالاً كبيرة على مسابقة الكأس كونها الأكثر ضماناً لإحرازه اللقب الأول مع المدرب الإسباني في موسمه الأول معه، علماً بأنّ المسابقة القارية العريقة هي الهدف التي تم التعاقد معه من أجله الصيف الماضي.

ويتعين على غوارديولا اختيار التشكيلة القادرة على تخطي عقبة ميدلزبره لمواصلة المشوار في مسابقة الكأس التي فاز بها للمرة الأخيرة موسم 2010-2011 وخسر مباراتها النهائية موسم 2012-2013، مع إراحة بعض النجوم لمواجهة موناكو وتفادي التعرض للإصابات.

ودفع غوادريولا غالياً ثمن المداورة في التشكيلة الأربعاء بعدما أبقى على صانع الألعاب الحاسم الدولي الإسباني دافيد سيلفا والمهاجم رحيم ستيرلينغ على مقاعد البدلاء.

وعلق لاعب الوسط الإيفواري يحيى توريه قائلا: "أمامنا مباراتان نحتاج فيهما إلى جميع اللاعبين، ويتعين علينا التعامل بذكاء. مواجهة ميدلزبره ستكون صعبة وصعبة جداً، لقد استفادوا من أسبوع من الراحة".

وأضاف: "سنبذل كل ما في وسعنا من أجل الفوز، وبالتأكيد أنّ تتويجنا باللقب سيكون أمراً رائعاً وهو ما نعمل على تحقيقه".

ويلعب غداً أيضاً أرسنال بطل الموسم قبل الماضي مع لينكولن سيتي (درجة رابعة) في فرصة ذهبية لتضميد الجراح بعد الخروج المذل من ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني 1-5 إياباً بعدما كان خسر بالنتيجة ذاتها ذهاباً في ميونيخ.

ويمر الفريق اللندني بأزمة خطيرة عقب خروج السابع على التوالي من ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة، وتوجّه سهام الانتقاد إلى مدربه الفرنسي أرسين فينغر الذي يطالب الجميع بإقالته من منصبه، علماً بأنّ عقده ينتهي في حزيران/يونيو المقبل.

ويبدو الفريق اللندني الآخر توتنهام مرشحاً فوق العادة لمواصلة مشواره في المسابقة عندما يستضيف ميلوول (درجة ثالثة) بعد غد الأحد، بيد أنه سيضع في الاعتبار أنّ الأخير أطاح بثلاثة فرق من الدوري الممتاز هي بورنموث وواتفورد وليستر سيتي.