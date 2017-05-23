الاتحاد الانكليزي يثبت ايقاف كوسييلني بعد رفض استئنافه

رفض الاستئناف سيعني غياب الفرنسي عن المباراة النهائية لكأس الاتحاد الانكليزي السبت ضد تشيلسي في ملعب ويمبلي بلندن.

وقال الاتحاد في بيان "تم تأكيد عقوبة الايقاف ثلاث مباريات بحق لوران كوسييلني بمفعول فوري، بعد رفض طلب استئنافه".

وكان كوسييلني (31 عاماً) نال بطاقة حمراء في الدقيقة 14 من مباراة فريقه وايفرتون (3-1) في الدورين اثر خطأ قاس ارتكبه على اللاعب الاكوادوري اينر فالنسيا.

ويشكل غياب كوسييلني ضربة جديدة للمدرب الفرنسي لنادي ارسنال ارسين فينغر، اذ يفتقد ايضاً المدافعين البرازيلي غبريال باوليستا والألماني شكودران مصطفي.