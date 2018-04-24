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دوري أبطال أوروبا
كأس الاتحاد الإنكليزي

الاتحاد الإنكليزي يعتذر عن تغريدة ساخرة من كاين

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اعتذر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم لمانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير بعد تغريدة سخرت من هاري كاين مهاجم توتنهام خلال قبل نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي يوم السبت.

Reuters

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإنكليزي على تويتر تغريدة بها سؤال للاعب يونايتد كريس سمولينغ "ماذا يوجد في جيبك؟" وتضمنت لقطة مصورة قصيرة للمدافع وهو يقول "هاري كاين".

ونالت التغريدة إعجاب آلاف وتم اعادة نشرها آلاف المرات لكنها حذفت بعد ذلك.

وأبلغ متحدث باسم الاتحاد الإنكليزي وسائل إعلام بريطانية "اعتذرنا للناديين عن أي إهانة تسببت فيها التغريدة".

وواجه كاين، الذي سجل 37 هدفاً في 44 مباراة بجميع المسابقات مع توتنهام هذا الموسم، صعوبات في ترك بصمة خلال خسارة فريقه اللندني 2-1 أمام يونايتد بإستاد ويمبلي.

ويلتقي يونايتد مع تشيلسي، الذي هزم ساوثامبتون 2-صفر يوم الأحد، في المباراة النهائية يوم 19 أيار/مايو.  
         
         
 

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