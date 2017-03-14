الاتحاد الإنكليزي يتهم يونايتد بعدم السيطرة على لاعبيه

ووجه الاتحاد الاتهام للنادي بسبب واقعة حدثت في الدقيقة 35 من المباراة التي أقيمت في استاد ستامفورد بريدج. ويمكن ليونايتد الرد على الاتهام في موعد أقصاه 18.00 بتوقيت غرينتش من يوم الجمعة المقبل.

وأحاط العديد من لاعبي يونايتد بالحكم مايكل أوليفر بعدما طرد أندير هيريرا إثر حصوله على الانذار الثاني بعد تدخله العنيف ضد إيدن هازارد مهاجم تشيلسي.