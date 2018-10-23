موعد مباراة الرجاء واينيمبا

مباراة الرجاء واينيمبا تشاهدونها يوم الاربعاء مباشرة على beIN SPORTS في تمام الساعة 22.00 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الرجاء واينيمبا

البث المباشر لمباراة الرجاء واينيمبا تتابعونه على beIN SPORTS HD7، كما يمكنكم مشاهدة المباراة على الانترنت وبجودة عالية علىbeIN CONNECT.

ستكون مباراة الرجاء وانيميبا ضمن اياب الدور نصف النهائي في كأس الاتحاد الافريقي متاحة في بث مباشر عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

الرجاء واينيمبا.. التقديم الفني للمباراة

ضمن إياب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي سيشهد المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، موقعة مشهودة سيكون رهانها كبيراً وهو بلوغ نهائي المسابقة، الذي يبدو صاحب الأرض الرجاء البيضاوي، قريباً منه، سيما بعد عودته بانتصار ثمين من أرض منافسه اينيمبا النيجيري ذهاباً بنتيجة (1-0).

وفي معقله وأمام جماهيره سيسعى فريق القلعة الخضراء إلى إثبات أحقيته بالعبور إلى المباراة النهائية من خلال تكرار الفوز على ضيفه النيجيري ولو أنّ التعادل في حد ذاته وبأي نتيجة يكفي أصحاب الأرض لاقتلاع بطاقة النهائي.

وعيّن الاتحاد الافريقي للعبة "كاف" لإدارة المباراة، الحكم الغابوني إريك أوتوغو كاستان، وهو دولي منذ سنة 2011.

اخر اخبار الرجاء

وبعد مروره بصعوبات مادية في أيام ماضية، يبدو حاضر الفرقة الرجاوية أفضل بكثير لا سيما بعد ضخ كم معتبر من الأموال وحل المشاكل المتعلقة بمستحقات اللاعبين وهو ما انعكس انعكاساً مباشراً على المردود والنتائج، وهو أيضاً ما دفع إدارة النادي لتحفيز اللاعبين بمكافأة مالية قيّمة في حال العبور إلى النهائي قبل أنّ قيمتها تبلغ 6 آلاف دولار لكل لاعب.

حالة النشوة التي يعيشها الرجاء قد تساعده على بلوغ مراده بالحصول على اللقب القاري سيما أنّ النهائي قد يكون عربياً خالصاً في حال تمكن المصري البورسعيدي من خطف بطاقة التأهل على حساب العنيد الكونغولي فيتا كلوب الذي يستضيف المواجهة على أرضه، علماً بأنّ مباراة الذهاب بينهما انتهت في بورسعيد بالتعادل السلبي (0-0)، وهو ما يترك كل الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها بين الفريقين.