كأس الاتحاد الأفريقي: سوبر سبورت يغتال حلم الأفريقي التونسي

كانت مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين بجنوب أفريقيا، انتهت بالتعادل 1-1، ليحجز سوبر سبورت بطاقة الترشح للدور النهائي، عقب فوزه 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وضرب سوبر سبورت موعداً في الدور النهائي مع فريق تي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية (حامل اللقب)، الذي اجتاز عقبة الفتح الرباطي المغربي في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.

وتقدم سوبر سبورت بهدف مبكر حمل توقيع برادلي جروبلير في الدقيقة 16، قبل أن يضيف زميله جريمي بروكي الهدف الثاني في الدقيقة 53، مستغلا المساحات الخالية في دفاع الأفريقي، الذي اندفع لاعبوه للهجوم.

وقلص صابر خليفة الفارق، بعدما أحرز هدفا للأفريقي في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، غير أن غروبلير واصل تألقه بعدما أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 64، مستغلا الهفوات الدفاعية الساذجة للفريق التونسي.