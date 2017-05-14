كأس الاتحاد الأفريقي - دور المجموعات: بداية موفّقة للإفريقي

وافتتح بلال العيفة التسجيل للفريق التونسي في الدقيقة 23، قبل أن يضيف أسامة الدراجي الهدف الثاني في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وأعاد الفريق النيجيري المباراة إلى أجواء الإثارة مرة أخرى، بعدما قلّص الفارق في الدقيقة 54 عبر مهاجمه إيغبونو، فيما جاء الهدف الثالث للإفريقي عن طريق النيران الصديقة بعدما سجل دوهادجي مدافع ريفرز هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 71.

وفي المجموعة الثانية عاد مولودية الجزائر بتعادل ثمين من جنوب أفريقيا أمام بلاتينيوم ستارز (1-1).

أما في المجموعة الثالثة فقد انتصر ريكرياتيفو دو ليبولو الأنغولي على ضيفه هلال الأبيض السوداني بهدف نظيف في حين حقق مازيمبي الكونغولي فوزاً ثميناً على مونانا الغابوني بهدفين نظيفين لحساب المجموعة الرابعة.