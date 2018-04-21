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دوري أبطال أوروبا
كأس الاتحاد الأفريقي

قرعة دور المجموعات في كأس الـ"كاف"

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تعرف على نتائج قرعة دور المجموعات في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

أوقعت قرعة دور المجموعات في كأس الاتحاد الافريقي "كاف" والتي سحبت اليوم السبت في القاهرة 3 أندية عربية في المجموعة الثانية. 

وفي ما يلي المجموعات: 

المجموعة الأولى: أسيك أبيدجان الإيفواري، الرجاء البيضاوي المغربي، فيتا كلوب االكونغولي، أدونا ستارز الغاني.

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي، النادي المصري، سونغو الموزمبيقي، الهلال السوداني

المجموعة الثالثة: إنيمبا النيجيري، وليامزفيل الإيفواري، كارا برازافيل الكونغولي، دجوليبا المالي.

المجموعة الرابعة: رايون سبورت الرواندي، اتحاد العاصمة الجزائري، يانغ أفريكانز التنزاني، غورماهيا الكيني. 
 

كأس الاتحاد الإفريقي