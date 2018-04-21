قرعة دور المجموعات في كأس الـ"كاف"

أوقعت قرعة دور المجموعات في كأس الاتحاد الافريقي "كاف" والتي سحبت اليوم السبت في القاهرة 3 أندية عربية في المجموعة الثانية.

وفي ما يلي المجموعات:

المجموعة الأولى: أسيك أبيدجان الإيفواري، الرجاء البيضاوي المغربي، فيتا كلوب االكونغولي، أدونا ستارز الغاني.

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي، النادي المصري، سونغو الموزمبيقي، الهلال السوداني.

المجموعة الثالثة: إنيمبا النيجيري، وليامزفيل الإيفواري، كارا برازافيل الكونغولي، دجوليبا المالي.

المجموعة الرابعة: رايون سبورت الرواندي، اتحاد العاصمة الجزائري، يانغ أفريكانز التنزاني، غورماهيا الكيني.

