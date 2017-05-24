سموحة يستعيد التوازن في كأس الاتحاد الإفريقي

ووقّع أحمد رؤوف (12) وإسلام محارب (90) هدفي الفريق المصري.

وضمن نفس المجموعة فاز هلال الأبيض السوداني على ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي بهدف من توقيع موكورو (86) لتصبح جميع الفرق بنفس الرصيد (3 نقاط).

في المقابل خسر الفتح الرباطي المغربي على أرض ريفرز يونايتد النيجيري بهدف نظيف لحساب المجموعة الأولى.

وتساوى جميع أندية المجموعة برصيد ثلاث نقاط عقب فوز كامبالا سيتي الأوغندي على الإفريقي التونسي بهدفين لهدف واحد أمس الثلاثاء.

أما في المجموعة الرابعة فقد حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة مباراة حوريا كوناكري الغيني وضيفه مازيمبي الكونغولي.

وبات مازيمبي ثانياً برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف خلف سوبر سبور الجنوب إفريقي في حين صار حوريا ثالثاً برصيد نقطتين.