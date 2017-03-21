سحب قرعة دور الـ32 الثاني من كأس الاتحاد الأفريقي

وضمنت 10 فرق عربية تأهلها إلى الدور الثاني هي المصري البورسعيدي وسموحة المصريان والنادي الأفريقي والنادي الصفاقسي التونسيان وشبيبة القبائل ومولودية الجزائر الجزائريان وهلال الأبيض السوداني والمغرب الفاسي واتحاد طنجة والفتح الرباطي المغربية، علماً بأن الأخير سيواصل مغامرته القارية بعدما خرج من الدور الثاني لمسابقة دوري الأبطال على يد الأهلي الليبي.

وتقام المباريات في الفترة بين 7 و9 نيسان/أبريل المقبل ذهاباً، والفترة بين 14 و16 منه إياباً.

شبيبة القبائل في مواجهة حامل اللقب

وأسفرت القرعة عن قمة نارية بين مازيمبي الكونغولي الديموقراطي حامل اللقب وشبيبة القبائل بطل المسابقة 3 مرات أعوام 2000 و2001 و2002.

وستكون المواجهة إعادة للقاءي الفريقين في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا عام 2010 عندما فاز الفريق الكونغولي 3-1 ذهاباً وانتزع تعادلاً سلبياً إياباً.

كما التقى الفريقان في مسابقة كأس الاتحاد عام 2000 وفاز شبيبة القبائل 5-صفر ذهاباً قبل أن يخسر بثنائية نظيفة إيابا.

ويدافع مازيمبي، النادي الثاني الأكثر تتويجا في القارة السمراء برصيد 10 ألقاب بفارق 9 القاب خلف الأهلي المصري، عن لقبه بعدما خرج من الدور الثاني لمسابقة دوري الأبطال التي توج بلقبها 5 مرات.

وكان مازيمبي أحرز لقب كأس الاتحاد الافريقي الموسم الماضي على حساب مولودية بجاية الجزائري.

موقعة مغربية محتدمة

وسيخسر المغرب ممثلاً له في المسابقة بعدما أوقعت القرعة الفتح الرباطي بطل المسابقة عام 2010 مع المغرب الفاسي خلفه في اللقب عام 2011.

يذكر أن المغرب الفاسي يلعب في الدرجة الثانية هذا الموسم، فيما يعاني الفتح الرباطي الأمرين للدفاع عن لقبه بطلاً للمغرب للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، سيكون الممثل الثالث للكرة المغربية اتحاد طنجة على موعد مرة اخرى مع خصم غيني في المسابقة. فبعد إزاحته كالوم من الدور الأول، سيواجه هورويا كوناكري في الثاني.

يذكر أن اتحاد طنجة بلغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه.

اختبار صعب لسموحة

ويلتقي سموحة المصري مع بدفيست الجنوب أفريقي الذي خرج من المسابقة القارية العريقة على يد الأهلي (خسر صفر-1 ذهابا في القاهرة وتعادلا سلبا ايابا).

أما الممثل الثاني للفراعنة في المسابقة، المصري البورسعيدي فسيواجه كي سي سي أي الاوغندي في اختبار سهل نسبياً.

في المقابل، تنتظر مولودية الجزائر مهمة صعبة امام يونغ افريكانز التنزاني.

وتبدو مهمة الصفاقسي بطل المسابقة 4 مرات، سهلة عندما يلاقي كاديوغو البوركينابي، والأمر ذاته بالنسبة للنادي الافريقي عندما يلاقي بور لوي من موريشيوس.

وأوقعت القرعة هلال الابيض في مواجهة بورتس اوتوريتي الغامبي.