وتنازل الرجاء البيضاوي المغربي عن صدارة المجموعة الاولى بخسارته امام مضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي بهدفين نظيفين سجلهما فابريس نغوما (50) وجان مارك ماكوسو (59).

وتوقف رصيد الرجاء عند 8 نقاط بفارق نقطتين خلف فيتا كلوب الذي حجز البطاقة الأولى، وبات مهددا من أسيك ميموزا العاجي الذي رفع رصيده الى 6 نقاط بعد فوزه على مضيفه ادوانا ستارز الغاني 2-صفر ايضا.

وبات يتعين على الرجاء الذي سحق أسيك 4-صفر في الجولة الرابعة، الفوز على أرضه على الفريق الغاني في الجولة الاخيرة في 29 آب/اغسطس الحالي لكي يضمن التأهل بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية.

وفي المجموعة الثانية، اكتفى المصري البورسعيدي بالتعادل مع مضيفه يونياو دو سونغو الموزمبيقي بهدف لمحمد عبد اللطيف جريندو (78) مقابل هدف لجيمي جوليو اوكوندي (82).

وكان التعادل كافيا للمصري لحجز احدى البطاقتين، لكنه تنازل عن الصدارة لصالح نهضة بركان المغربي الذي حسم المواجهة مع الهلال السوداني بهدفين نظيفين للتوغولي لابا كودجو فو-دوه (40) والبوركينابي ألان تراوريه (64).

ورفع نهضة بركان رصيده الى 10 نقاط مقابل 8 للمصري، و3 نقاط لكل من الهلال وينوياو دو سونغو.

وفي المجموعة الرابعة، لم يكن اتحاد العاصمة الجزائري افضل حالا من الرجاء، وسقط بدوره امام يانغ افريكانز 1-2، فبقي ثانيا برصيد 8 نقاط بفارق الاهداف خلف غور ماهيا الذي سقط بدوره في عقر داره امام رايون سبورت الرواندي بالنتيجة ذاتها.

وانعش رايون سبورت آماله، ودخل على خط المنافسة التي اصبحت ثلاثية بخروج يانغ فريكانز برصيد أربع نقاط.

وتأجل الحسم الى الجولة الاخيرة حيث يستضيف اتحاد العاصمة في مهمة صعبة غور ماهيا، في حين يستقبل رايون سبور على ملعبه يانغ افريكانز.





