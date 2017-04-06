وأخيراً.. لاعبو الإفريقي في جزيرة الموريس

وصلت بعثة النادي الإفريقي التونسي اليوم الخميس إلى جزيرة الموريس لخوض مباراة الذهاب لدور الـ16 مكرر من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مواجهة نادي بورت لويس يوم الأحد المقبل بعد أن رفض اللاعبون في وقت سابق السفر بسبب تأخر مستحقاتهم المالية.

وغادر 20 لاعباً ومعهم المدرب شهاب الليلي مطار قرطاج مساء الأربعاء ووصلت بعثة الفريق اليوم الخميس إلى مطار هاربورغ بجزيرة الموريس.

كان اللاعبون رفضوا السفر مع البعثة أول أمس الثلاثاء في سابقة هي الأولى في تاريخ النادي العريق احتجاجاً على عدم صرف الإدارة لمستحقاتهم المالية خلال الخمسة أشهر الماضية.

وهدد اللاعبون بعدم خوض المباراة في حال عدم حصولهم على مستحقاتهم.

وتوصل أمس الملياردير سليم الرياحي رئيس النادي إلى اتفاق مع اللاعبين.