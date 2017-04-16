هلال الأبيض يعبر وطنجة وشبيبة القبائل يغادران

التحق هلال الأبيض السوداني بقائمة المتأهلين إلى دور المجموعات من كأس الاتحاد الأفريقي بفوزه الكبير اليوم الأحد على ضيفه بورتس أوتوريتي الغامبي بثلاثية نظيفة.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الهلال، السنغالي شيخ موكورو ومهند الطاهر ونصر الدين عمر أحمد الشغيل.

وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهاباً.

من جهة أخرى، خرج اتحاد طنجة المغربي من المسابقة رغم فوزه على ضيفه هورويا كوناكري الغيني بثلاثة أهداف للإيفواري غاي هيرفيه لوفاني (32 من ركلة جزاء) وإسماعيل بلمعلم (35 من ركلة جزاء) والكونغولي إسماعيل انكوبو (89) مقابل هدفين للبوركينابي باسيرو ودراغو (48) وإبراهيم سوري سانخون (50).

وكان اتحاد طنجة خسر بثنائية نظيفة ذهاباً.

كما خرج شبيبة القبائل الجزائري بتعادله السلبي مع ضيفه مازيمبي الكونغولي حامل اللقب.

وفشل الفريق الجزائري حامل لقب المسابقة 3 مرات أعوام 2000 و2001 و2002، في الثأر من الفريق الكونغولي الذي كان هزمه بثنائية نظيفة ذهاباً.

وكانت المواجهة إعادة للقاءي الفريقين في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا عام 2010 عندما فاز الفريق الكونغولي 3-1 ذهاباً وانتزع تعادلاً سلبياً إياباً.

كما التقى الفريقان في مسابقة كأس الاتحاد عام 2000 وفاز شبيبة القبائل 5-صفر ذهاباً قبل أن يخسر بثنائية نظيفة إياباً.

وسيحاول مازيمبي الدفاع عن لقبه بعدما خرج من الدور الثاني لمسابقة دوري الأبطال التي توّج بلقبها 5 مرات.

وكان مازيمبي أحرز لقب كأس الاتحاد الافريقي الموسم الماضي على حساب مولودية بجاية الجزائري.