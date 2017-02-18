هلال الأبيض والمغرب الفاسي إلى الدور الأول في كأس الاتحاد
بلغ هلال الأبيض السوداني الدور الأول من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعدما جدد فوزه على مضيفه سانت ميشال يونايتد من سيشل وهذه المرة بنتيجة 1-صفر السبت في إياب الدور التمهيدي.
وكان الفريق السوداني فاز ذهابا 2-صفر، ثم أكد الأحد بطاقته إلى الدور الأول حيث سيلتقي سانغا باليندي من الكونغو الديموقراطية.
كما بلغ الدور الأول المغرب الفاسي المغربي رغم خسارته أمام مضيفه كارا برازافيل الكونغولي 2-صفر، وذلك لفوزه ذهابا 3-صفر وهو سيواجه غاغنوا الإيفوراي.
وخرج الهلال الليبي بخسارته أمام مضيفه اولينزي ستارز الكيني بركلات الترجيح (4-5) التي احتكم إليها الطرفان لانتهاء المباراة على نتيجة 1-صفر لمصلحة صاحب الأرض، وهي نفس النتيجة التي فاز بها الفريق الليبي ذهابا.