هلال الأبيض والمغرب الفاسي إلى الدور الأول في كأس الاتحاد

وكان الفريق السوداني فاز ذهابا 2-صفر، ثم أكد الأحد بطاقته إلى الدور الأول حيث سيلتقي سانغا باليندي من الكونغو الديموقراطية.

كما بلغ الدور الأول المغرب الفاسي المغربي رغم خسارته أمام مضيفه كارا برازافيل الكونغولي 2-صفر، وذلك لفوزه ذهابا 3-صفر وهو سيواجه غاغنوا الإيفوراي.

وخرج الهلال الليبي بخسارته أمام مضيفه اولينزي ستارز الكيني بركلات الترجيح (4-5) التي احتكم إليها الطرفان لانتهاء المباراة على نتيجة 1-صفر لمصلحة صاحب الأرض، وهي نفس النتيجة التي فاز بها الفريق الليبي ذهابا.