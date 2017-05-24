مولودية الجزائر يحسم موقعة شمال أفريقيا ويهزم الصفاقسي

اقتنص فريق مولودية الجزائر فوزاً صعباً من ضيفه الصفاقسي التونسي بهدفين مقابل هدف في الجزائر العاصمة في إطار الجولة الثانية مباريات المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

افتتح نقاش هشام التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 25 وأدرك كريم العوضي التعادل للصفاقسي في الدقيقة 41 وفي الشوط الثاني سجل حشود عبد الرحمن الهدف الثاني للمولودية في الدقيقة 66.

وضمن المجموعة ذاتها اكتسح امبابان سوالوز من سوازيلاند شباك ضيفه بلاتنيوم ستارز الجنوب أفريقي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتصدر بذلك مولودية الجزائر ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط فيما صعد امبابان سوالوز إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط متقدماً على الصفاقسي بفارق الأهداف فيما تراجع بلاتنيوم ستارز إلى المركز الرابع بنقطة وحيدة.

المجموعة الأولى

وفي افتتاح الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى خسر الإفريقي التونسي خارج ملعبه من كمبالا سيتى الأوغندي (2-1) وتجمد رصيد الإفريقي عند 3 نقاط في المركز الثاني خلف الفتح الرباطي المتصدر بفارق الأهداف والذي سيحل ضيفاً على ريفرز يونايتد النيجيري الأربعاء فيما حقق كمبالا سيتى أول فوز له في المجموعة رافعاً رصيده إلى 3 نقاط أيضاً.

المجموعة الرابعة

وضمن منافسات المجموعة الرابعة فاز سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي على مضيفه مونانا الغابوني 5-3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في المرحلة الثانية من دور المجموعات.

وسجل أهداف سوبر سبورت يونايتد كيكانا في الدقيقة الخامسة وثابو منياماني (هدفين) في الدقيقتين 34 و41 وجيريمي بروكي (هدفين) في الدقيقتين 64 والثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

فيما سجل أهداف مونانا دجاميليو أتشاباو في الدقيقة 27 وحميدو سينايوكو في الدقيقة 79 وأميكا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع سوبر سبورت يونايتد رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، وظل فريق مونانا بلا نقاط في قاع الترتيب.