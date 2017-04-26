مجموعات مثيرة لكأس الكونفيدرالية

المجموعة الأولى: الفتح الرباطي المغربي- الأفريقي التونسي- ريفرز يونايتد النيجيري- كمبالا سيتي الأوغندي.

المجموعة الثانية: الصفاقسي التونسي- بلاتينيوم ستارز الجنوب أفريقي- مولودية الجزائر الجزائري- مباباني سوالوز السوازيلاندي.

المجموعة الثالثة: زيسكو يونايتد الزامبي - ريكرياتيفو ليبولو الأنجولي- هلال الأبيض السوداني- سموحة المصري.

المجموعة الرابعة: مازيمبي الكونغولي- سوبر سبورت الجنوب أفريقي- حورية كوناكري الغيني- مونانا الغابوني.

وأجريت القرعة اليوم في مقر الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) بالقاهرة في حضور أحمد أحمد الرئيس الجديد للكاف.

وتنطلق فعاليات دور الستة عشر في 12 أيار/مايو المقبل وتستمر حتى التاسع من تموز/يوليو المقبل.