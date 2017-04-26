كأس الاتحاد الأفريقي
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مجموعات مثيرة لكأس الكونفيدرالية

أسفرت قرعة دور الستة عشر (دور المجموعات) لبطولة كأس الاتحاد الأفريقيا (الكونفيدرالية) لكرة القدم اليوم الأربعاء عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: الفتح الرباطي المغربي- الأفريقي التونسي- ريفرز يونايتد النيجيري- كمبالا سيتي الأوغندي.
 
المجموعة الثانية: الصفاقسي التونسي- بلاتينيوم ستارز الجنوب أفريقي- مولودية الجزائر الجزائري- مباباني سوالوز السوازيلاندي.
 
المجموعة الثالثة: زيسكو يونايتد الزامبي - ريكرياتيفو ليبولو الأنجولي- هلال الأبيض السوداني- سموحة المصري.
 
المجموعة الرابعة: مازيمبي الكونغولي- سوبر سبورت الجنوب أفريقي- حورية كوناكري الغيني- مونانا الغابوني.
 
وأجريت القرعة اليوم في مقر الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) بالقاهرة في حضور أحمد أحمد الرئيس الجديد للكاف.
 
وتنطلق فعاليات دور الستة عشر في 12 أيار/مايو المقبل وتستمر حتى التاسع من تموز/يوليو المقبل.
 
 
                      
 
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