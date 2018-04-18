كاس الاتحاد الأفريقي: الرجاء البيضاوي ونهضة بركان لدور المجموعات

وسبق لفريق الرجاء الفوز 2-صفر ذهابا.

ومنح الهداف محسن ياجور التقدم للرجاء البيضاوي بعد مرور ربع ساعة من اللقاء الذي أقيم على إستاد محمد الخامس بالدار البيضاء بعد تمريرة بينية من عبد الإله الحافيظي داخل منطقة الجزاء.

وأضاف محمود بنحليب الهدف الثاني بعد أربع دقائق اثر تبادل سريع للكرة داخل منطقة الجزاء.

وأكمل المدافع بدر بانون الثلاثية في الدقيقة 77 بضربة رأس اثر خروج خاطئ للحارس بعد ركنية من الجهة اليمنى لزكريا حدراف.

وتغلب نهضة بركان المغربي على جنراسيون فوت السنغالي 2-0، ليتأهل لأول مرة في تاريخه لدور المجموعات رغم التعادل 3-3 في مجموع المباراتين بفضل الهدف الذي سجله خارج ملعبه بعد خسارته 3-1 في لقاء الذهاب بدكار.

ووجد نهضة بركان الذي ساندته جماهير كبيرة ملأت جنبات الملعب البلدي ببركان صعوبات كبيرة لفرض أسلوب لعبه في ظل الانتشار الجيد

للاعبي جنراسيون فوت الذي كان في غاية التنظيم الدفاعي مع إجادته للهجمات المرتدة.

وانتظر نهضة بركان حتى الدقيقة 34 ليمنح القائد محمد عزيز التقدم لأصحاب الأرض بضربة رأس اثر ركلة حرة من الجهة اليمنى نفذها

عمر النمساوي.

ولعب جنراسيون فوت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 37 بعد طرد المدافع خادم دياو لحصوله على إنذارين.

وبعد ضغط قوي تمكن نهضة بركان من إضافة الهدف الثاني الذي منح الفريق التأهل لدور المجموعات وذلك عبر ضربة رأس من المهاجم الطوغولي لابا كودجو.

واحتفل أنصار فريق نهضة بركان بهذا التأهل التاريخي للفريق الذي يرأسه فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي للعبة.

وتأهل الهلال السوداني لدور المجموعات رغم خسارته 3-1 أمام أكوا يونايتد في نيجيريا الأربعاء.

واستفاد الهلال، الذي فاز ذهابا 2-صفر، من التسجيل خارج أرضه حيث افتتح محمد أحمد بشة التسجيل قبل أن تهتز شباك بطل السودان

ثلاث مرات متتالية.

وفي المقابل ودع منافسه المحلي هلال الأبيض المسابقة رغم فوزه 2-1 على ضيفه يونياو دو سونجو من موزامبيق بعد أن خسر ذهابا 3-1.