كأس الـ"كاف": الصفاقسي يقسو على بامندا الكاميروني

وجاءت أهداف الصفاقسي عبر واليو ندويي (9 و78) وكريم العواضي (27 و35 من ركلتي جزاء) وعلاء الدين المرزوقي (67).

كما عاد شبيبة القبائل الجزائري من الكونغو بتعادل سلبي ثمين انتزعه من مضيفه إيتوال دي كونغو السبت، ويحتاج الشبيبة للفوز على ملعبه بأي نتيجة في مباراة الإياب ليحجز مقعده في الدور التالي للبطولة.

وحققت فرق ريكرياتيفو دي ليبولو الأنغولي وسانغا بولوندي الكونغولي وفيبرس الأوغندي انتصارات هزيلة على ملعبها اليوم في ذهاب دور الـ32 (أ) لتصبح مهددة بالخروج المبكر من البطولة.

وتغلب ريكرياتيفو على نجازي بلاتينيوم الزيمبابوي 2-1، كما فاز فيبرس على بلاتينيوم ستارز الجنوب أفريقي 1-0 وسانغا بولوندي على هلال الأبيض السوداني بنفس النتيجة.

كما فاز كالوم ستار الغيني على اتحاد طنجة المغربي 1-0. وأونز كرياتورز المالي على ضيفه رايون سبورت الرواندي بنفس النتيجة.