كأس الـ"كاف": الأفريقي التونسي يجبر القوات المسلحة على الاستسلام في رادس

وشارك في مهرجان أهداف الأفريقي كل من الجزائري ابراهيم الشنيحي رباعية سوبر هاتريك ( 3 و17 و42 و51) وصابر خليفة (64) وأسامة الدراجي (78 من ركلة جزاء) وفخر الدين الجزيري (80) وعماد المينياوي (88)، بينما سجل هدف القوات المسلحة الوحيد اللاعب ابراهيم سيلا (53).

وبهذا الفوز العريض وضع الأفريقي التونسي بصفة رسمية قدماً له في الدور الـ 32 (2).