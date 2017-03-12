كأس الـ"كاف": الأفريقي التونسي يجبر القوات المسلحة على الاستسلام في رادس
رفع فريق القوات المسلحة السيراليوني الراية البيضاء مستسلماً أمام الضربات الكاسحة لهجوم الأفريقي التونسي الذي تغلب عليه 9-1 السبت في ذهاب الدور الـ32 (أ) من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وشارك في مهرجان أهداف الأفريقي كل من الجزائري ابراهيم الشنيحي رباعية سوبر هاتريك ( 3 و17 و42 و51) وصابر خليفة (64) وأسامة الدراجي (78 من ركلة جزاء) وفخر الدين الجزيري (80) وعماد المينياوي (88)، بينما سجل هدف القوات المسلحة الوحيد اللاعب ابراهيم سيلا (53).
وبهذا الفوز العريض وضع الأفريقي التونسي بصفة رسمية قدماً له في الدور الـ 32 (2).