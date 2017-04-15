كأس الاتحاد الأفريقي: سموحة والإفريقي يبلغان دور المجموعات

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم بجنوب أفريقيا الأسبوع الماضي قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين ليتأهل سموحة بمجموع المباراتين بنتيجة 1-صفر.

ويدين سموحة بالفضل في هذا الفوز للاعبه أحمد حسن مكي الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء.

كما تأهل أيضا لذات الدور مبابان سوالوز من سوازيلاند بعدما تغلب على ليوبار الكونغولي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3.

وفاز ليوبار في مباراة الذهاب على أرضه 1-صفر قبل أن يفوز مبابان سوالوز في مباراة الإياب 4-2.

كما حسم ريكرياتيفو دو ليبولو الأنغولي تأهله لدور المجموعات أيضا بعد أن أطاح بنابس سبورت من مدغشقر من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بمدغشقر قد انتهت بالتعادل 1-1 فيما انتهت مباراة الإياب التي أقيمت في أنغولا اليوم بالتعادل السلبي ليصعد ريكرياتيفو مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض كأفضلية.

كما صعد النادي الإفريقي لدور المجموعات أيضا بعدما اكتسح ضيفه بورت لويس من موريشيوس 4-2 اليوم في مباراة الإياب.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الإفريقي 2-1 ليصعد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 6-3.

وصعد أيضا فريق الفتح الرباطي المغربي لدور المجموعات بعدما أطاح بمواطنه المغرب الفاسي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2.

وكان الفتح الرباطي قد فاز على أرضه في مباراة الذهاب 2-1 قبل أن يتعادل في مباراة الإياب 1-1.

كما بلغ نادي مولودية الجزائر دور المجموعات للبطولة إثر تغلبه على ضيفه يانغ أفريكانز من تنزانيا 4-صفر، في إياب دور الـ32 الإضافي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز يانغ أفريكانز 1- صفر ، ليتأهل مولودية الجزائر إلى دور المجموعات بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

كما تأهل زيسكو يونايتد الزامبي لدور المجموعات بعدما تغلب على إينوغو رينجرز النيجيري 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتغلب زيسكو على إينوغو في مباراة الإياب التي أقيمت اليوم على ملعبه 3-صفر علما بأن نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 2-2.

وودع فريق المصري البطولة بعد خسارته 3-4 بركلات الترجيح أمام فريق كمبالا سيتي الأوغندي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز الفريق الأوغندي 1-صفر، فيما فاز المصري بمباراة الذهاب التي أقيمت اليوم بهدف نظيف ليتعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 1-1 ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الأوغندي.

وتسحب قرعة دور المجموعات يوم 26 نيسان/أبريل الحالي، على أن تلعب الجولة الأولى يوم 12 أيار/مايو المقبل.