كأس الاتحاد الأفريقي: سموحة لعب بالنار، لكنه تأهل

وسجّل صامويل أونيانغو (10 و37) وعمر مبونجي (71) الأهداف.

وضمن سموحة تأهله لفوزه برباعية نظيفة ذهاباً في الإسكندرية.

وبات سموحة ثاني فريق مصري يبلغ الدور الثاني للمسابقة بعد المصري البورسعيدي الذي حجز بطاقته على حساب دجوليبا المالي بسبب إلغاء مواجهة الإياب التي كانت مقررة اليوم في الإسماعيلية واعتباره فائزاً بثلاثية نظيفة وذلك بسبب إيقاف الاتحاد المالي للعبة من قبل الفيفا الذي اعتبر أن السلطة السياسية برهنت على تدخل في شؤون الرياضة من خلال إقالة المسؤولين فيه في الثامن من آذار/مارس.

وأوضح بيان للفيفا حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، "أبلغ الفيفا بقرارات وزير الرياضة المالي حول حل اللجنة التنفيذية للاتحاد المحلي. في هذه الحالة، قرر المكتب التنفيذي للفيفا تعليق عضوية الاتحاد المالي بمفعول فوري".

وختم البيان: "الاتحاد المالي يفقد حقوقه في العضوية، ما يعني أنّ أياً من المنتخبات والأندية التي تنتمي إليه، لا يمكنها المشاركة في المسابقات الدولية".

وكانت وزارة الرياضة المالية برّرت حل اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم بـ"استمرار الأزمة في كرة القدم" المحلية.

وتلقي مراقب مباراة المصري ودجوليبا خطاباً من الاتحاد القاري يفيد بإلغائها بعد قرار الفيفا.

وتلقى مراقب المباراة الخطاب خلال الاجتماع التنسيقي الفني للمباراة الجمعة في حضور طاقم الحكام المغربي وممثلي الفريقين، فتأهل المصري البورسعيدي الذي خسر صفر-2 ذهاباً، إلى الدور الثالث.