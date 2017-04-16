تأهل بلاتينيوم ستارز وسوبر سبورت ومونانا للمجموعات

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة الإياب بفوز بلاتينيوم بهدفين نظيفين أحرزهما بينسون شيلونجو وروبيرت نجامبي في الدقيقتين 28 و79، وهي نفس

النتيجة التي فاز بها تاندا في لقاء الذهاب، الذي جرى بملعبه الأسبوع الماضي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لممثل جنوب أفريقيا.

وتأهل مونانا الغامبي للدور ذاته، بعدما انتزع تعادلا سلبياً بطعم الفوز من مضيفه أسيك ميموزا الإيفواري.

واستفاد مونانا من فوزه 2-1 في مباراة الذهاب التي جرت بملعبه الأسبوع الماضي، ليظفر ببطاقة الصعود لدور المجموعات.

وبلغ سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي دور الستة عشر بفوزه الكبير 5-0 على ضيفه باراك يونغ الليبيري بخماسية نظيفة، ليفوز 6-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بعدما تعادل 1-1 ذهاباً في ليبيريا.

واقترب ريفرز يونايتد النيجيري من الصعود لمرحلة المجموعات، عقب فوزه الثمين 2-0 على ضيفه رايون سبورت الرواندي في مباراة الذهاب.

ويكفي الفريق النيجيري الخسارة بفارق هدف واحد في لقاء العودة الذي سيقام في رواندا الأسبوع المقبل من أجل حجز بطاقة الصعود.

وتعد هذه هي النسخة الأولى التي تقام فيها مرحلة المجموعات للبطولة بدءاً من دور الـ16، بعدما كانت تبدأ في الماضي من دور الثمانية، وذلك في ظل

التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" على لائحة المسابقة.

ويتم تقسيم الفرق الـ16 المتأهلة إلى أربع مجموعات، بواقع أربعة فرق في كل مجموعة، على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي سيقام بنظام مباراتي الذهاب والعودة.