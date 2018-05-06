انطلاق منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية

أما الرجاء البيضاوي فتعادل مع ضيفه فيتا كلوب الكونغولي سلباً ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى. وجرت المباراة على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ولعب فيتا كلوب المباراة ناقصاً لاعب بعد طرد إيمومو نجوي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وضمن المجموعة عينها تغلب اسيك ميموزاس العاجي على اضوانا ستارز الغاني بهدف نظيف.

وفي المجموعة الثانية تغلب نهضة البركان المغربي على ضيفه الهلال ام درمان السوداني بهدف نظيف. كما تغلب المصري على سونغو الموزمبيقي بهدفين نظيفين.

وفي المجموعة الثالثة فاز اينييمبا النيجيري على ضيفه دجوليبا باماكو المالي بهدفين وتغلب وليامس فيل من الكوت ديفوار على كارا برازافيل الكونغولي بهدف نظيف.

وفي المجموعة الرابعة تعادل رايون سبورتس الرواندي مع غور ماهيا الكيني 1-1 وسحق اتحاد العاصمة الجزائري ضيفه يونغ أفريكانز الاثيوبي برباعية نظيفة في بداية نارية للفريق الجزائري الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي قبل أن يخرج أمام الوداد الرياضي الذي توج باللقب لاحقاً.

ويحمل لقب المسابقة مازيمبي من الكونغو الديمقراطية.