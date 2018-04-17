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دوري أبطال أوروبا
كأس الاتحاد الأفريقي

المصري واتحاد العاصمة إلى ثمن نهائي كأس الكونفدرالية

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تأهل المصري البورسعيدي واتحاد العاصمة الجزائري إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

Reuters

صعد المصري البورسعيدي واتحاد العاصمة الجزائري إلى الدور ثمن النهائي "دور المجموعات" من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، عقب فوز الفريق المصري على ضيفه مونانا الغابوني بهدفين مقابل هدف في بورسعيد، فيما اكتسح اتحاد العاصمة شباك بلاتو يونايتد النيجيري برباعية نظيفة في إياب دور الـ32 الثاني.

في مواجهة المصري سجل محمد كوفي الهدف الأول لأصحاب الأرض قبل يتعادل لويس أميكا لمونانا في الدقيقة 65 فيما تمكن إسلام عيسى من إحراز الهدف الثاني لأصحاب الأرض ليؤكد الفريق المصري تفوقه (3-2) في مجموع نتيجتي الذهاب والعودة.

وفي الجزائر تمكن فريق اتحاد العاصمة من تحقيق فوز عريض على ضيفه بلاتو يونايتد (4-0) وسجل أهداف أصحاب الأرض كل من أسامة درفلو في الدقيقة 9 و49، وبلجيلالي قدور في الدقيقة 44 وأخيراً بن خماسة محمد في الدقيقة 82 فتفوق بذلك الفريق الجزائري ذهاباً وعودة (5-2).

وفشل ممثل الجزائر الآخر شباب بلوزداد في بلوغ دور المجموعات عقب تعادله بدون أهداف مع ضيفه أسيك الإيفواري الذي كان فاز ذهاباً بهدف نظيف، فيما عبر فريق فيتا كلوب ممثل الكونغو الديمقراطية إلى دور المجموعات بعد اكتساحه لمضيفه لامانشا الكونغولي (5-1) وكان فيتا كلوب قد فاز ذهاباُ بهدف نظيف.
 
 

كأس الكونفدرالية الأفريقية اتحاد العاصمة الجزائري المصري البورسعيدي
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