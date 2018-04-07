الرجاء البيضاوي يضع قدما في دور المجموعات

وسجل محمود بنحليب (68) وزكرياء حدراف (75) الهدفين.

وتقام مباراة الاياب في 17 نيسان/ابريل الحالي في الدار البيضاء.

وعاد المصري البورسعيدي بتعادل ثمين من الغابون امام مونانا بهدف لاحمد جمعة (15) مقابل هدف لعبدو دجاميلو أتشابو (57).

وكان مونانا خرج من الدور الثاني لمسابقة دوري ابطال افريقيا على يد الاهلي المصري وصيف بطل النسخة الاخيرة بخسارته امامه صفر-4 في القاهرة و1-3 في الغابون.

وخسر هلال الابيض السوداني امام مضيفه يونياو دو سونخو الموزامبيقي 1-3.

يذكر ان الدور الفاصل يشهد مشاركة الفرق التي ودعت من الدور الثاني لمسابقة دوري الابطال والتي تأهلت من الدور الثاني لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي.