أهلي شندي يودع الكونفيدرالية الأفريقية

ودع أهلي شندي السوداني بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، عقب خسارته الكبير صفر- 4 أمام مضيفه سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي في إياب دور الـ32 الأول للمسابقة اليوم الأحد.

وكان الفريق السوداني قد فاز 3-2 ذهابا على نظيره الجنوب أفريقي الأسبوع الماضي، ليخسر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، وينال سوبر سبورت بطاقة التأهل لدور الـ32 الإضافي الذي يلاقي خلاله أحد الفرق التي خرجت من دور الـ32 لدوري الأبطال.

في المقابل، تأهل هلال الأبيض السوداني لدور الـ32 الإضافي أيضا، عقب فوزه 5-3 بركلات الترجيح على ضيفه سانجا بولوندي الكونغولي الديمقراطي.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق السوداني بهدف نظيف، وهو نفس النتيجة التي خسر بها مباراة الذهاب أمام منافسه الكونغولي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لهلال الأبيض.

وصعد إمبابان سوالوز السوازيلاندي إلى نفس الدور، بعدما عوض تأخره صفر-1 ذهابا أمام عزام يونايتد التنزاني، إلى فوز كبير 3-صفر في لقاء الإياب الذي جرى اليوم على ملعبه.

وبلغ أسيك ميموزا الإيفواري الدور ذاته، رغم خسارته صفر-1 أمام مضيفه ابيجيس دو مفو الكاميروني.

واستفاد الفريق الإيفواري من فوزه 2- صفر في مباراة الذهاب.