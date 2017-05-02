كأس الاتحاد الآسيوي: الوحدة السوري يعبر بأمان

وسجل ماجد الحاج (43) ومحمد فارس (45+3) ومحمد الحسن (48) وأسامة أومري (83) وعبدالله صالحة (88) وقصي حبيب (90+3) أهداف الوحدة.

ونال الصفاء ضربة جزاء في الدقيقة 14 ولكن تالا ندياي لم ينجح في وضعها في المرمى.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة فوز القوة الجوية العراقي على الحد البحريني 1-0 على ستاد البحرين الوطني في المنامة.

سجل الهدف الوحيد أمجد راضي 70.

وتصدر القوة الجوية ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مقابل 11 نقطة للوحدة و9 للحد ونقطة للصفاء.

وتأهل القوة الجوية كأول المجموعة والوحدة باعتباره أفضل ثانٍ، أما في المجموعة الأولى فقد خسر الفريق السوري الآخر الجيش فرصته للعبور حين هُزم أمام السويق العماني 1-2 في العاصمة القطرية الدوحة.

سجل للجيش عبد الملك عنيزان في الدقيقة 55، وللسويق مامادو دياغني 69 وتشيهتشيه كبري 73.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضاً تعادل الزوراء العراقي مع الأهلي الأردني 1-1 على ستاد حمد الكبير في الدوحة.

وتصدر الزوراء ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة وتأهل بجدارة مقابل 9 نقاط للجيش و6 للأهلي و5 للسويق.

وفي نصف نهائي منطقة غرب آسيا يلتقي القوة الجوية مع الزوراء، والوحدة مع الوحدات، حيث تقام مباريات الذهاب يومي 15 و16 أيار/مايو الجاري، والإياب يومي 29 و30 أيار.