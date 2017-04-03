كأس الاتحاد الآسيوي: الحد يغلب الصفاء والوحدة يتعادل مع القوة الجوية
عاد الحد البحريني من أرض منافسه الصفاء اللبناني فائزاً 2-0 وتعادل القوة الجوية العراقي مع ضيفه الوحدة السوري1-1 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي اليوم الإثنين.
وسجل للفريق البحريني الفائز سيد محمد عدنان الثنائية (7، 80) ليرفع رصيد فريقه إلى 6 نقاط وهو ذات رصيد القوة الجوية، مقابل تجمد رصيد الصفاء عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
وفي المباراة الثانية تعادل القوة الجوية حامل لقب كأس الاتحاد الآسيوي بصعوبة مع ضيفه الوحدة 1-1 في اللقاء الذي أقيم في قطر.
وافتتح خالد مبيض التسجيل للضيوف (23) قبل أن يعدل أحمد عبد الأمير كاظم في الدقائق الأخيرة (88).
وصار رصيد الوحدة 8 نقاط في الصدارة.