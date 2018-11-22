في ما يلي قرعة دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي 2019:

غرب آسيا:

المجموعة الأولى: الجيش السوري، النجمة اللبناني، الوحدات أو الفيصلي الأردني، الفريق المتأهل من الدور التمهيدي.

المجموعة الثانية: النجمة البحريني، الاتحاد السوري، الكويت أو كاظمة الكويتي، الجزيرة الأردني.



المجموعة الثالثة: العهد اللبناني، المالكية البحريني، السويق العماني، القادسية الكويتي.

وسط آسيا:

المجموعة الرابعة: الاستقلال أو ريغار تاداز الطاجيكي، التين عسير من تركمانستان، دوردوي من قرغيزستان، الفريق المتأهل من الدور التمهيدي.

جنوب آسيا:

المجموعة الخامسة: مينرفا بنجاب الهندي، بطل دوري بنغلادش، بطل دوري نيبال، الفريق المتأهل من الدور التمهيدي

منطقة آسيان:

المجموعة السادسة: هانوي الفيتنامي، تامبنيز روفرز السنغافوري، يانغون يونايتد أو زويكابين يونايتد من ميانمار، ناغا وورلد الكمبودي .

المجموعة السابعة: سيريز نيغروس أو دافاو أغويلاس الفيليبيني، بيكامكس بينه دونغ الفيتنامي، ممثل إندونيسيا الأول أو الثالث، شان يونايتد من ميانمار.

المجموعة الثامنة: هوم يونايتد السنغافوري، مايا ايلوايلو الفلبيني، لاو تويوتا من لاوس، ممثل إندونيسيا الثاني.

منطقة شرق آسيا:

المجموعة التاسعة: كيتشي أو بيغاسوس من هونغ كونغ، 4.25 الكوري الشمالي، هانغ يون من الصين تايبيه، الفريق المتأهل من الدور التمهيدي.

