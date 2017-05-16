الوحدة السوري يواصل حلمه مستغلاً ظروف الوحدات

ويلتقي في الدور عينه القوة الجوية العراقي حامل اللقب مع مواطنه الزوراء في 22 أيار/مايو الجاري في أربيل، و29 منه إياباً في الدوحة.

وسيطر الوحدة على مجريات المباراة المعتمدة أرضاً للفريق السوري، فكان الأكثر فرصاً على مرمى الفريق الأردني الذي خاض المباراة بإشراف المدرب غياث التميمي بعد الانفصال عن المدرب العرقي عدنان حمد.

ووضع محمد حسن الفريق الدمشقي في المقدمة (14)، ورغم سيطرة الفريق السوري تمكن منذر أبو عمارة من إدراك التعادل للوحدات من تسديدة مباغتة للحارس رضوان الأزهر (32).

وتبادل الفريقان السيطرة في الشوط الثاني مع أفضلية للوحدة حيث كانت تدخلات مدربه حسام السيد إيجابية لا سيما بإشراك المخضرم رجا رافع، حيث أثمرت التبديلات عن تقدم الفريق السوري مجدداً عبر محمد الغباش من ركلة جزاء احتسبها الحكم اثر عرقلة المدافع أحمد إلياس لقصي حبيب (74).

وعزّز رافع تقدم فريقه إثر توغل أنهاه بتسديدة زاحفة إلى يمين الحارس صالح (78)، ثم أضاف هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 84.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في 30 أيار/مايو الجاري على ملعب الملك عبدالله الثاني في عمان.