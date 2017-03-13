الاتحاد الآسيوي: الزوراء يتذوق طعم الفوز أخيراً

على ستاد حمد الكبير في النادي العربي القطري، حيث الأرض البديلة للنادي العراقي سجل للفريق الفائز مهند عبد الرحيم 40+ 90 ولاعب الجيش عز الدين العواد خطأ في مرمى فريقه 50. أما هدف الخاسر الوحيد فوقع عليه بشار أبو خشرف 50.

ورفع الزورار رصيده من النقاط إلى 5 في المركز الثاني خلف الجيش نفسه الذي يملك 6 نقاط وخلفهما الأهلي الأردني (2 نقطتان) بعد التعادل مع السويق العماني الذي يملك نفس الرصيد في المركز الرابع.

المحرق يلحق بالنجمة هزيمته الثانية

ومني النجمة اللبناني بهزيمته الثانية على يد ضيفه المحرق البحريني 1-2 اليوم أيضاً على الملعب البلدي في صيدا في إطار المجموعة الثالثة.

وسجل الكونغولي دوريس سالومو هدفي المحرق من كرة رأسية (15) وتسديدة بعيدة المدى (47)، في حين أحرز خالد تكه جي (65 من ركلة جزاء) هدف النجمة بعد ثلاث دقائق فقط على إهدار فريقه ركلة جزاء أخرى عبر لاعب الوسط السوري عبد الرزاق حسين.

الوحدات يبتعد مجددا في صدارة

وابتعد الوحدات الأردني مجددا في صدارة المجموعة الثالثة بفوزه على ضيفه صحم العماني 2-1 على ستاد الملك عبد الله الثاني بعمان.

وكان صحم البادئ بالتسجيل عن طريق محمد الغساني في الدقيقة 14، قبل أن يرد صاحب الأرض بواسطة الفلسطيني احمد ماهر (27) ومحمد مصطفى (50).

وأهدر الفريق الأردني ركلة جزاء أيضا سددها منذر أبو عمارة وتصدى لها الحارس ابراهيم البريكي.

ورفع الوحدات رصيده الى 7 نقاط منفرداً بالصدارة مجدداً بفارق ثلاث نقاط عن المحرق البحريني.

وفي المقابل، تجمد رصيد صحم عند 3 نقاط في المركز الرابع بفارق المواجهة المباشرة عن النجمة الثالث.