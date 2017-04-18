الاتحاد الآسيوي: الحد يزيح الوحدة والجيش يحي أمله

ففي الجولة الخامسة من الدور الأول، نجح الجيش بتسجيل هدفين عبر زكريا قدور 22 ويوسف قلفا 42، بينما وقع على هدف الأهلي الليبيري ماركوس ماكاولي 85.

وتصدى حارس الجيش أحمد مدنية لركلة جزاء في الدقيقة 57 سددها ماكاولي نفسه.

وفي المباراة الثانية سجل هدف الزوراء الوحيد حسان السعدي في الدقيقة 25.

ورفع الفريق العراقي رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة ثم الجيش بـ9، والأهلي ثالثاً بـ5 وأخيراً السويق العماني نقطتين.

من جهته تابع الحد البحريني انتفاضته وأزاح مضيفه الوحدة السوري من صدارة المجموعة الثانية، عندما تغلب عليه 2-0 الثلاثاء على ملعب صيدا الدولي في جنوب لبنان.

ويدين الحد بفوزه إلى المهاجم الأردني محمد راتب الداوود الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 59 و77.

وهو الفوز الثالث على التوالي للحد منذ خسارتيه أمام الوحدة (صفر-1) والقوة الجوية العراقي (1-2) في الجولتين الأوليين، فرفع رصيده إلى 9 نقاط منتزعاً الصدارة بفارق نقطة واحدة من الوحدة الذي مني بخسارته الأولى وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة توالياً.

وخطا الحد خطوة كبيرة نحو حجز بطاقة التأهل الوحيدة للدور ربع النهائي لأنه يلعب المباراة الأخيرة على أرضه أمام القوة الجوية في الثاني من أيار/مايو، بينما يحل الوحدة ضيفاً على الصفاء في اليوم ذاته.

وتلعب الأندية السورية والعراقية مبارياتها المصنفة على ملاعبها، خارج أرضها بموجب حظر دولي وآسيوي نظراً للأوضاع الأمنية في البلدين.

وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها فاز القوة الجوية العراقي على الصفاء اللبناني (2-0) سجلهما علي السعدي من ركلة جزاء 28 وأمجد راضي يوسف خطأ في مرمى فريقه 38، وطرد من الفريق اللبناني قاسم ليلا في الدقيقة 37.

وبات القوة الجوية ثانياً بفارق الأهداف عن الحد ثم الوحدة السوري بـ8 فالصفاء بـنقطة واحدة.