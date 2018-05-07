كأس الاتحاد: القوة الجوية في مهمة صعبة أمام العهد

وتقام مباراة الذهاب غدا الثلاثاء على استاد كربلاء الدولي، فيما يتجدد اللقاء إيابا الثلاثاء المقبل على ملعب المدينة الرياضية في بيروت.

وكان العهد حجز بطاقة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، فيما تأهل الجوية كأفضل صاحب مركز ثان (12 نقطة ايضا) في المجموعات الثلاث لمنطقة غرب آسيا بعد حلوله خلف الجزيرة الأردني في المجموعة الأولى (14)، وكانت بطاقة المجموعة الثالثة من نصيب الفيصلي الأردني (13 نقطة).

ووضعت القرعة الفيصلي والجزيرة في مواجهة أردنية خالصة اليوم والاثنين المقبل، على أن يتأهل الفائز منهما بنتيجتي الذهاب والإياب مع القوة الجوية أو العهد.

ويدرك الجوية، صاحب المركز الثالث في الدوري العراقي خلف الزوراء والشرطة، جيداً أهمية الفوز في لقاء الذهاب قبل الانتقال إلى بيروت لخوض مواجهة الإياب حيث سيستفيد العهد الذي توج باللقب المحلي للمرة الثالثة توالياً، من عامل الأرض والجمهور.

واعتبر مدرب القوة الجوية راضي شنيشل أن الدفاع عن اللقب "يعتمد بشكل كبير على ما ننجزه في مباراة الغد. علينا ان نتخطى العهد وننجز هدفنا في هذا اللقاء ثم نركز على اللقب".

وأضاف شنيشل "العهد فريق قوي ومتميز ويدخل نصف النهائي متصدراً لمجموعته، والمستوى الفتني ربما يكون متقارباً لكن ليس أمامنا سوى خيار الفوز لكي ننتقل الى بيروت بوضع مطمئن يكون أفضل بكثير من اي احتمالات شائكة نريد ان نتفادها مبكرا".

وعن بلوغ نصف نهائي غرب آسيا كافضل صاحب مركز ثان في دور المجموعات، قال شنيشل "وصولنا بهذه الطريقة كان منطقيا مقارنة بالظروف التي عاشها الفريق في فترات سابقة بسبب ضغط مباريات الدوري، لكن الوضع الان أفضل للفريق، وهو يمر بفترة استقرار فني ومعنوي ايضا".

من جانبه، اعتبر مدرب العهد باسم مرمر أن "المهمة امام القوة الجوية ليست سهلة بل صعبة، لكن استعداداتنا جيدة لخوض اللقاء، ونريد ان نحقق خطوة مهمة".

وذهب لاعب العهد هيثم فاعور في نفس الاتجاه، وقال "المباراة امام القوة الجوية حامل لقب المسابقة صعبة، إلا أن الفريق استعد جيدا، نامل بالعودة بنتيجة ايجابية".

وسيفتقد القوة الجوية في مباراة الثلاثاء أبرز ورقة لديه حيث سيغيب صانع الألعاب والهداف همام طارق بسبب الإيقاف.





