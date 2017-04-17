كأس الاتحاد الاسيوي: النجمة يودع من الدور الاول

ودع النجمة اللبناني منافسات كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم من الدور الاول بعدما تعادل مع ضيفه الوحدات الاردني 1-1 اليوم الاثنين على ملعب صيدا البلدي في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة.

وخرج الفريق النبيذي هذا الموسم خالي الوفاض بعدما فقد لقبه بطلا لكأس لبنان وانسحب من مباراة القمة مع العهد الحاسمة على لقب الدوري المحلي.

في المقابل، يتطلع الوحدات الى احراز اللقب القاري للمرة الاولى في تاريخه، وينافس غريمه التقليدي الفيصلي على اللقب المحلي.

وكان الفريق الأردني الطرف الأفضل حيث سيطر على المجريات بنحو كامل في الشوط الأول ولاحت فيه أمام مهاجميه فرصً عدة كانت كفيلة بحسم اللقاء، خصوصاً ان الفريق المضيف لم يشكل أي خطورة على المرمى الاردني.

وارتفع نسق المباراة في الشوط الثاني مع تحسن أداء النجمة، إنما تابع الوحدات أفضليته وصدت له العارضة كرة قوية من بهاء فيصل (58)، ثم أنقذ محمد الدميري المرمى الاردني عندما أبعد كرة رأسية من نادر مطر من على خط المرمى (74).

واخترق البديل ليث البشتاوي منطقة النجمة من الجهة اليمنى وأرسل كرة زاحفة بعرض الملعب حولها الأوغندي الدولي حسن واسوا خطأ في شباك فريقه (84).

ومن هجمة مرتدة، أدرك الدولي السوري عبد الرزاق الحسين التعادل للنجمة من كرة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالارض وخدعت الحارس الاردني لتستقر الى يساره (88).

وفي الوقت المتبقي رمى الوحدات بثقله الهجومي في محاولة لتحقيق الفوز من دون أي تغيير في النتيجة.

ورفع الوحدات رصيده الى 9 نقاط في الصدارة، وبات رصيد النجمة 4 نقاط في المركز الأخير.