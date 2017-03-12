كأس الاتحاد الآسيوي: مواجهة مفصلية للنجمة ضد المحرق

تشكل المواجهة ضد المحرق البحريني الاثنين منعطفاً حاسماً أمام النجمة اللبناني ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إذ يسعى بطل كأس لبنان الى تحقيق فوزه الثاني توالياً وتعزيز آماله في بلوغ الدور المقبل.

وكان النجمة قد استهل البطولة بالخسارة أمام الوحدات الاردني في عمان قبل ان يحقق الفوز على ضيفه صحم العماني 2-1، وهو يستضيف النادي البحريني غدا على ملعب صيدا بجنوب لبنان.

ويتصدر الوحدات ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط مقابل 3 لكل من النجمة وصحم، ونقطة للمحرق.

ويتأهل الى الدور الثاني صاحب المركز الأول في كل مجموعة بمنطقة غرب آسيا، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث لغرب آسيا.

ويدرك مدرب النجمة جمال الحاج ان لا بديل لفريقه من الفوز، ويرجح ان يعتمد خطة هجومية خصوصاً في ظل امتلاكه العناصر القادرين على أداء الدور الهجومي، لاسيما الثلاثي حسن المحمد وخالد تكه جي والهداف أكرم المغربي.

في المقابل يمتلك المحرق مدرباً خبيراً بالكرة اللبنانية هو الالماني روبرت ياسبرت الذي سبق له تدريب نادي العهد، وبالتالي سيعول على خبرته في المواجهات مع النجمة فضلاً عن اللاعبين المخضرمين ذوي الخبرة مثل إسماعيل عبد اللطيف وعبد الله عبده وعبد الوهاب علي، فيما سيفتقد البرازيلي فيليبينو بسبب الإصابة.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة نفسها، يلتقي الوحدات مع صحم العماني.

الجيش لفوز ثالث

وفي المجموعة الاولى، يحل المتصدر فريق الجيش السوري (6 نقاط) ضيفا على الزوراء العراقي الثاني (نقطتان) في الدوحة.

ويأمل الجيش في تحقيق فوزه الثالث تواليا وحسم بطاقة التأهل بنسبة كبيرة، سعيا لتكرار إنجاز النسخة الأولى من البطولة التي فاز بلقبها عام 2004.

وكان مدرب الجيش أنس مخلوف أكد في تصريحات إعلامية صعوبة المباراة التي يخوضها الجيش بتشكيلة شبه مكتملة، يغيب عنها هدافه الدولي محمد الواكد بداعي الإصابة، بينما يشارك الحارس الدولي أحمد مدنية وقائد الوسط سمير بلال والدولي يوسف قلفا والهداف محمد حمدكو.

في المقابل يسعى الزوراء الى إحراز النقاط الثلاث والبقاء في دائرة الصراع على التأهل، وتعويض تعثره بتعادليين مخيبين امام السويق العماني (صفر-صفر) وامام الأهلي الأردني 1-1.

وأكد مدربه عصام حمد الحاجة الى الفوز "حتى نبقى في دائرة الصراع والمنافسة"، مضيفا "أهدرنا نقاطا مهمة في المباراتين السابقتين والتعويض بات مطلوبا بل ضروريا".

وشدد المدرب على ان لاعبيه "يدركون جيدا طبيعة مباراة الغد ربما لكونها ترسم الكثير من ملامح المنافسات والمشوار ليس لنا فقط بل للجيش أيضا وهو قادم للفوز".

وفي المجموعة نفسها، يلتقي السويق العماني مع الأهلي الأردني، علما ان الفريقين