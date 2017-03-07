كأس الاتحاد الآسيوي: فوز في غاية الأهمية للنجمة

ففي الجولة الثانية في منافسات المجوعة الثالثة من الدور الأول نجح الفريق اللبناني بتحقيق النقاط الثلاث الأولى وذلك بعدما خسر في الجولة الأولى أمام الوحدات الأردني.

وسجل للنجمة أكرم مغربي 45، والغاني نيكولاس كوفي 70، أما هدف صحم فوقع عليه محمد الغساني 47.

وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها يلعب اليوم أيضاً الوحدات في ضيافة المحرق البحريني.