كأس الاتحاد الآسيوي: الوحدات ينتزع الصدارة وبطاقة التأهل

بلغ الوحدات الأردني الدور الثاني من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، متصدرا المجموعة الثالثة بفوزه الاثنين على ضيفه المحرق البحريني 3-2 في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

وبهذا الفوز، تمكن النادي الأردني من انتزاع الصدارة وبطاقة التأهل المباشر من المحرق، اذ رفع رصيده الى 12 نقطة في مقابل 10 لخصمه البحريني الذي بات أمله بالتأهل ينحصر في حلوله كأفضل فريق ضمن المجموعات الثلاث لمنطقة غرب آسيا.

وفي مباراة الاثنين التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الثاني في عمان، سجل للوحدات المحترف الكرواتي سباستيان أنتيتش بعد مرور أقل من دقيقة على انطلاق المباراة، قبل ان يضيف منذر أبو عمارة هدف التقدم في الدقيقة 45+1.

وفي الدقيقة 49، قلص لاعب المحرق الكونغولي دوريس سالومو النتيجة، قبل ان يعيد بهاء فيصل فارق الهدفين للوحدات بهدف في الدقيقة 60. وسجل علي جمال الهدف الثاني للمحرق في الدقيقة 75.

وأنهى الوحدات دور المجموعات من دون خسارة، وحقق ثلاثة انتصارات هي، اضافة الى فوز اليوم، على حساب النجمة اللبناني وصحم العماني بالنتيجة نفسها 2-1، وتعادل ثلاث مرات بنتيجة 1-1 مع المحرق في مباراة الذهاب، والنجمة وصحم.

وصالح فريق الوحدات جماهيره الغاضبة من فقدانه الفرصة في المنافسة على لقب الدوري الأردني بتعادله 1 - 1 مع الصريح السبت الماضي في المرحلة الحادية والعشرين قبل الأخيرة.

ويتطلع الوحدات لإحراز اللقب القاري الأول في مشاركته العاشرة بكأس الإتحاد الآسيوي، اذ لم يسبق له تخطي الدور نصف النهائي.

وفي المباراة الثانية من المجموعة نفسها، فاز صحم العماني على ضيفه النجمة اللبناني 3-1 في مسقط.

وأنهى صحم الدور الأول في المركز الثالث برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل وخسارتين، بينما حل النجمة رابعا وأخيرا مع أربع نقاط من فوز وتعادل وأربع خسارات.