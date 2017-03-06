كأس الاتحاد الآسيوي: الوحدة السوري يضاعف نقاطه
حقق الوحدة السوري فوزه الثاني توالياً في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بانتصاره على الصفاء اللبناني (2-0) في ثاني جولات الدور الأول من المسابقة (المجموعة الثانية) اليوم الاثنين.
وسجل للفريق البرتقالي محمد فارس 28 ورجال رافع 65، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب صيدا البلدي في لبنان (أرض بديلة للوحدة السوري)
ورفع الوحدة رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما اكتفى الصفاء بنقطة واحدة فقط حتى الآن.
وفي المواجهة الثانية من المجموعة ذاتها يلعب القوة الجوية العراقي حامل اللقب مع الحد البحريني اليوم.