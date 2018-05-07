كأس الاتحاد الآسيوي: الفيصلي يفرض التعادل على مواطنه الجزيرة 1-1

وبكر الجزيرة بافتتاح التسجيل وتحديداً في الدقيقة 14 عبر موسى التعمري، لكنه تعرض لضربة موجعة بطرد مهاجمه الدولي السوري مارديك مارديكيان في الدقيقة 26.

واستغل الفيصلي النقص العددي في صفوف مواطنه وأدرك التعادل عبر البولندي لوكاس غيكييفيتش في الدقيقة 42.

ويلتقي الفريقان ايابا مساء الاثنين المقبل على الملعب نفسه حيث يكفي الفيصلي التعادل السلبي للتأهل إلى النهائي، فيما يحتاج الجزيرة للتعادل بأكثر من هدف او الفوز لخطف بطاقة التأهل للمرة الاولى في تاريخه الى نهائي منطقة غرب آسيا.

وقاطعت جماهير الفيصلي مباراة اليوم بسبب إصرار إدارة نادي الجزيرة عدم منحهم أكثر من نسبة 8% التي حددها الاتحاد الآسيوي، لكنها ستتواجد بكثافة في لقاء الإياب الذي يعتبر أرض الفيصلي بنسبة حضور 92% من مدرجات الملعب.

