كأس الاتحاد الآسيوي: الزوراء يهزم المنامة ويتساوى نقاطاً مع العهد

وبهذه النتيجة، تساوى الفريق العراقي مع فريق العهد اللبناني نقاطاً في صدارة المجموعة (تسع نقاط لكل منهما)، قبل الجولة الأخيرة الحاسمة.

سجل مصطفى جودة (40) وإبراهيم بايش (46) هدفي الزوراء، وعلي حرم (89) هدف المنامة.

وكان لقاء الذهاب انتهى لحساب الزوراء أيضاً بنتيجة 3-1.

بدأ المنامة المباراة بقوة وفاجأ صاحب الأرض منذ انطلاق الشوط الأول بأداء سريع، وأتيحت له أكثر من محاولة هدد فيها مرمى الحارس جلال حسن، أخطرها لمحمود عبد الرحمن الذي فوت فيها فرصة افتتاح التسجيل لفريقه عندما سدد الكرة فوق العارضة وهو بمواجهة الحارس (14).

ثم دانت السيطرة للزوراء على مجريات اللعب وتمكن من التقدم بواسطة مصطفى جودة قبل انتهاء الشوط الأول بخمس دقائق عندما تابع كرة مرتدة من قائم المنامة إثر كرة ثابتة نفذها حسين علي.

في الشوط الثاني عزز الزوراء تقدمه مبكراً بعد دقيقة واحدة بواسطة إبراهيم بايش الذي تابع من لمسة واحدة، كرة عرضية أرضية، على يسار حارس المنامة أشرف وحيد.

وأهدر المنامة فرصة للتقليص والعودة الى المباراة في وقت مناسب عندما انفرد سعد العامر بحارس الزوراء إلا أنه سدد الكرة في أحضانه (70).

وقبل انتهاء المباراة بدقيقة، نجح الضيف في تسجيل هدف شرفي عبر علي رحم مستفيداً من ركلة ركنية.

وهذه ثاني مباراة يخوضها الزوراء على استاد كربلاء الدولي في غضون أسبوع بعد لقائه السابق أمام العهد اللبناني 1-1 الاسبوع الماضي، وذلك في أعقاب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السماح بإقامة المباريات الدولية الرسمية في بلاد الرافدين بعد أعوام طويلة من الحظر.

وتختتم مباريات الدور الأول في 24 الحالي، فيلتقي الزوراء مع الجيش السوري والعهد مع المنامة.

ويتأهل إلى الدور المقبل عن منطقة غرب آسيا، متصدر كل من المجموعات الثلاث، إضافة إلى أفضل صاحب مركز ثان.