كأس الاتحاد الآسيوي: الحد البحريني ينتصر على أرضه
حقق الحد البحريني الفوز على ضيفه الصفاء اللبناني 3-1 في ثالث جولات كأس الاتحاد الآسيوي (المجموعة الثانية) الثلاثاء.
وسجل للفائز النيجيري إفيدايو أولوسيغون (11، 62 ومواطنه أوتشي أوغبا 32)، فيما سجل للخاسر الكاميروني ستانديلي اسهابي 33.
وفي المباراة الثانية من ذات المجموعة تعادل الوحدة السوري مع القوة الجوية العراقي (0-0).
الصدارة لا زالت في يد الوحدة السوري برصيد 7 نقاط دون أن يدخل مرماه أي هدف حتى الآن، يليه القوة الجوية برصيد 5 ثم الحد 4 فالصفاء بنقطة واحدة.