كأس الاتحاد الآسيوي: أبو عمارة يقود الوحدات للفوز على النجمة

في المباراة الاولى سجّل ابو عمارة هدف الفوز الثمين من تسديدة قوية بعدما تلقى تمريرة مثالية من رجائي عايد الى يمين الحارس أحمد تكتوك (63).

وافتتح الوحدات الذي سجل مشاركته العاشرة في كأس الاتحاد الآسيوي، رصيده بـ 3 نقاط متساويا في صدارة المجموعة الثالثة مع صحم العماني الذي تغلب الثلاثاء ايضاً على المحرق البحريني 3-2 ضمن منافسات المجموعة عينها ليبقى رصيد المحرق والنجمة خالياً من النقاط.

ويستكمل الوحدات مشواره السابع من اذار/مارس المقبل بلقاء مضيفه المحرق على استاد البحرين الوطني، فيما يلتقي النجمة مع ضيفه صحم في بيروت.

وفي مسقط، نجح صحم العماني في تحقيق الفوز على ضيفه المحرق البحريني 3-2 على استاد السيب.

وسجل بدر الجابري (32) ومحسن جوهر (44) ومحمد الغساني (88) أهداف صحم، والهولندي غريغوري نيلسون (10) وعبدالله ياسر (51 من ركلة جزاء) هدفي المحرق.

وأكمل المحرق المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد الحارس محمد سيد جعفر في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.