تعادل الجزيرة والعهد وفوز الجيش والمالكية

وسجل الجزيرة هدفه في الدقيقة 88 عبر البديل أحمد العيساوي، ولكن القوة الجوية أدرك التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بواسطة البديل أمجد راضي.

وفي المباراة الثانية لذات المجموعة فاز المالكية البحريني خارج ملعبه على السويق العماني 2-1.

وسجل هاشم سيد هاشم (12) والسوري إسراء الحموية (89 من ضربة جزاء) هدفي المالكية، في حين أحرز البديل خالد الهاجري (60) هدف السويق.

وطرد لاعب السويق عمر الفزاري في الدقيقة 65.

وحافظ الجزيرة على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، مقابل 8 نقاط من أربع مباريات للقوة الجوية و6 للمالكية أيضاً من 4 مباريات ولا شيء للسويق.

وفي المجموعة الثانية، استمر العهد اللبناني بدون هزيمة حين تعادل مع مستضيفه الزوراء العراقي 1-1، على ستاد كربلاء الرياضي.

وسجل للزوراء أولاً حسين علي السعيدي 81، وعادل أحمد زريق 90 للعهد.

وفي المباراة الثانية من المجموعة عينها فاز الجيش السوري على مستضيفه المنامة البحريني 1-0، سجله رضوان قلعجي 45.

ويتصدر العهد ترتيب المجموعة بـ9 نقاط، ثم الزوراء 6، بفارق الأهداف أمام الجيش 6 (ومباراة واحدة تنقص الزوراء)، وأخيراً المنامة بنقطة واحدة من 4 مباريات.

