الوحدة يتصدر وبطل كأس الاتحاد الآسيوي يحصد انتصاره الأول

وسجل للفريق البرتقالي محمد فارس 28 ورجال رافع 65، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب صيدا البلدي في لبنان (أرض بديلة للوحدة السوري)

ورفع الوحدة رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما اكتفى الصفاء بنقطة واحدة فقط حتى الآن.

وفاز القوة الجوية العراقي حامل اللقب والذي حقق فوزه الأول بتغلبه على ضيفه الحد البحريني 2-1 على ملعب سعود بن عبد الرحمن بنادي الوكرة في قطر.

وسجل حمادي أحمد (62) وعماد محسن (70) هدفي القوة الجوية، والنيجيري أوتشي أوغبا (76) هدف الحد.

وكان الفريق البحريني الطرف الأفضل خصوصاً في الشوط الثاني، وأضاع فيه فرصاً مؤكدة للتعديل.

وكان القوة الجوية استهل حملة الدفاع عن لقبه بتعادل سلبي مع مضيفه الصفاء الذي وقف رصيده عند نقطة واحدة، فيما بقي الحد من دون رصيد بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي.